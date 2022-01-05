Иерусалим:
9 - 13°
Тель-Авив:
13 - 17°
Эйлат:
10 - 22°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле5 января 2022 г., 23:11

СМИ: против известного футболиста, закончившего спортивную карьеру, подана жалоба на изнасилование

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
СМИ: против известного футболиста, закончившего спортивную карьеру, подана жалоба на изнасилование

Израильские СМИ сообщили, что жительница одного из городов на севере Израиля утверждает, что пять лет назад была изнасилована известным футболистом. Жалоба передана в полицию Центрального округа Израиля.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что "известный в прошлом спортсмен" отрицает обвинения в свой адрес. В беседе с журналистами он сказал, что ему бы хотелось услышать подробности от полиции, так как, по его словам, может оказаться, что никакой жалобы на самом деле не существует или вообще речь идет не о нем.

В настоящий момент экс-футболист находится за границей, и должен вернуться в Израиль в пятницу, 7 января.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

23:11 СМИ: против известного футболиста, закончившего спортивную карьеру, подана жалоба на изнасилование
21:53 В Ор-Йегуде в жилой дом брошена шоковая граната
21:47 В Иерусалиме толпа ультраортодоксов разгромила магазин, торговавший "некошерными" телефонами
20:38 Начальник Генштаба посетил в больнице Рона Бирмана, выжившего в результате крушения вертолета
19:54 Министерство просвещения будет отвечать за работу дневных яслей
18:36 Возле больницы "Асаф а-Рофе" избит турецкий журналист, освещавший акцию протеста правых активистов
16:57 Активисты движения "Омдим бе-Яхад" о новом порядке проверок на коронавирус: "Здоровье - только для богатых"
16:37 Лидер Объединенного списка Айман Удэ доставлен в больницу с болями в груди
16:24 Предъявлены обвинения двум жителям Цфата, избившим араба
16:12 В результате пожара на подземной парковке в Тель-Авиве пострадали два человека
Загрузка...