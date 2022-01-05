СМИ: против известного футболиста, закончившего спортивную карьеру, подана жалоба на изнасилование

Израильские СМИ сообщили, что жительница одного из городов на севере Израиля утверждает, что пять лет назад была изнасилована известным футболистом. Жалоба передана в полицию Центрального округа Израиля.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что "известный в прошлом спортсмен" отрицает обвинения в свой адрес. В беседе с журналистами он сказал, что ему бы хотелось услышать подробности от полиции, так как, по его словам, может оказаться, что никакой жалобы на самом деле не существует или вообще речь идет не о нем.

В настоящий момент экс-футболист находится за границей, и должен вернуться в Израиль в пятницу, 7 января.