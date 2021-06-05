Глава ШАБАКа призвал граждан не допускать подстрекательства и нетерпимости в соцсетях

Глава общей службы безопасности (ШАБАК) Надав Аргаман обратился к израильтянам с призывом не допускать подстрекательства и проявлений нетерпимости в социальных сетях.

Он подчеркнул, что Израиль уважает принцип свободы слова, считая его одним из краеугольных камней демократического государства. Однако, заметил Аргаман, нельзя закрывать глаза на обилие подстрекательских высказываний, появившихся в последнее время в социальных сетях. В публикациях такого рода содержатся не только выражения открытой ненависти, но даже призывы к насилию и причинению физического вреда тем, против кого высказывается тот или иной автор.

Глава ШАБАКа отметил, что ответственность за неприятие таких выступлений в соцсетях лежит на всех гражданах, однако в большей мере – на политиках, чиновниках и общественных деятелях. Надав Аргаман подчеркнул, что считает своим долгом призвать граждан к немедленному прекращению проявлений подстрекательства и агрессии на публичных площадках.

Глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Орна Барбивай намерена созвать чрезвычайное заседание комиссии в связи с заявлением главы ШАБАКа Надава Аргамана. "Слова главы ШАБАКа достаточно серьезны, чтобы к ним прислушаться и придать им значение", – заявляют в окружении Барбивай.