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NEWSru.co.il :: В Израиле5 июня 2021 г., 19:52

"Марш с флагами" пройдет в Иерусалиме 10 июня. ХАМАС и "Исламский джихад" призвали к акции протеста

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"Марш с флагами" пройдет в Иерусалиме 10 июня. ХАМАС и "Исламский джихад" призвали к акции протеста в Аль-Аксе

В конце недели полиция одобрила проведение традиционного "Марша с флагами" в четверг, 10 июня. Предполагается, что участники марша пройдут через Шхемские ворота Старого города.

На это сообщение немедленно отреагировали палестинские террористические организации, заявившие о намерении ответить на марш акциями протеста и продемонстрировать готовность "защищать Аль-Аксу".

Представитель ХАМАСа в Иерусалиме Мохаммад Хамада заявил, что ХАМАС призывает иерусалимских арабов выйти на массовую демонстрацию к мечети Аль-Акса в ближайший четверг.


"Исламский джихад" заявил, что расценивает "Марш с флагами" как враждебные действия, направленные против палестинского народа" и предостерег Израиль от его проведения. Также "Исламский джихад" призвал единомышленников увеличить арабское присутствие возле Аль-Аксы, чтобы пресекать любые попытки врага проникнуть на территорию мечети".

Напомним, "Марш с флагами" должен был пройти месяц назад, 10 мая, в День Иерусалима. В этом году празднику предшествовала неделя беспорядков возле Шхемских ворот, в районе квартала Шейх Джарах и на Храмовой горе. Традиционное шествие должно было пройти через Шхемские ворота. Полиция была готова перекрыть квартал на время прохождения колонны. Однако по настоянию ЦАХАЛА и ШАБАКа, которые предупреждали, что марш еще больше накалит ситуацию, политическое руководство страны приняло решение изменить маршрут шествия.

Вместо Шхемских ворот колонна должна была пройти через Яффские ворота. Организаторы марша заявили, что они не согласны проводить мероприятие в "разделенном Иерусалиме" и отменили марш. Несмотря на заявление организаторов, сотни израильтян продолжили шествие. За этим последовала резкая эскалация напряженности.

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