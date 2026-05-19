Иранская правозащитница Наргес Мохаммади выписана из больницы домой

Нобелевская лауреатка Наргес Мохаммади, ранее выпущенная под залог в связи с ухудшением состояния здоровья, выписана из больницы и вернулась в свой тегеранский дом. Ее семья предупреждает об опасности возвращения Наргес в тюрьму.

"Проведенные в больнице проверки подтвердили, что заболевания сердечно-сосудистой системы напрямую связаны с длительным, тяжелым психологическим давлением и стрессом. Для выздоровления необходимо медицинское наблюдение за пределами тюрьмы. Возращение туда – смертный приговор", – сообщили Фонд Мохаммади и дочь Наргес Киана Рахмани.

54-летняя правозащитница после ареста в ноябре 2021 года приступила к отбыванию наказания по нескольким приговорам общим сроком 13 лет и 9 месяцев. В декабре 2024 года она была временно освобождена из тюрьмы по медицинским показаниям на три недели, но под давлением западных стран почти год оставалась на свободе.

Она была арестована 12 декабря 2025 года в Мешхеде вместе с другими активистами после церемонии памяти правозащитника Хосрова Аликорди. Ее приговорили еще к шести годам тюрьмы по обвинению в "сборе информации и сговоре" и полтура годам "за пропаганду".

В связи с резким ухудшением состояния, которое стало критическим, она была переведена в тюремную больницу. Около недели назад Мохаммади выпустили под залог и направлена в тегеранский медицинский центр Парс.