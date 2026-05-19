x
19 мая 2026
|
последняя новость: 14:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
19 мая 2026
|
19 мая 2026
|
последняя новость: 14:11
19 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Закон о разделении функций юридического советника утвержден к первому чтению

Оппозиция
Юрсоветник правительства
Коалиция
Юридическая реформа
время публикации: 19 мая 2026 г., 12:52 | последнее обновление: 19 мая 2026 г., 12:52
Закон о разделении функций юридического советника утвержден к первому чтению
Yonatan Sindel/Flash90

Комиссия Кнессета по законодательству утвердила к первому чтению законопроект о разделении функций юридического советника правительства.

Девять депутатов, в том числе от ультраортодоксальных партий проголосовали за законопроект.

Депутаты от оппозиции пытались не допустить голосования, утверждая, что оно незаконно, так как не обсуждался бюджетный аспект законопроекта. Однако глава комиссии депутат Симха Ротман после консультации с юридическим советником Кнессета вынес законопроект на голосование.

Оппозиция потребовала повторного голосования, однако ожидается, что результаты останутся неизменными.

После утверждения законопроекта в комиссии, он передан на утверждение на пленарном заседании парламента. В коалиции не убеждены, что законопроект будет утвержден до роспуска Кнессета.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook