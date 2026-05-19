Закон о разделении функций юридического советника утвержден к первому чтению

Комиссия Кнессета по законодательству утвердила к первому чтению законопроект о разделении функций юридического советника правительства.

Девять депутатов, в том числе от ультраортодоксальных партий проголосовали за законопроект.

Депутаты от оппозиции пытались не допустить голосования, утверждая, что оно незаконно, так как не обсуждался бюджетный аспект законопроекта. Однако глава комиссии депутат Симха Ротман после консультации с юридическим советником Кнессета вынес законопроект на голосование.

Оппозиция потребовала повторного голосования, однако ожидается, что результаты останутся неизменными.

После утверждения законопроекта в комиссии, он передан на утверждение на пленарном заседании парламента. В коалиции не убеждены, что законопроект будет утвержден до роспуска Кнессета.