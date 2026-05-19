19 мая 2026
США снова продлили освобождение от санкций на покупку российской нефти

время публикации: 19 мая 2026 г., 10:46 | последнее обновление: 19 мая 2026 г., 10:46
Министр финансов США Скотт Бессент объявил об очередном продлении на 30 дней освобождения от санкций, позволяющего покупать российскую нефть морским путем.

Продление было предоставлено "в интересах энергетически уязвимых стран", давая временный доступ к российской нефти и нефтепродуктам, находящимся на борту танкеров, без нарушения жестких американских санкций против крупнейших российских нефтяных компаний.

Напомним, что ранее Бессент заявлял что дальнейших продлений исключения из санкций не планируется. Теперь он утверждает, что принятая мера позволит перенаправить имеющиеся поставки в страны, которые в них больше всего нуждаются, – дав им возможность конкурировать с Китаем за нефть, ранее попавшую под санкции.

Как и в случае с предыдущим исключением, лицензия распространяется на российскую нефть и нефтепродукты, загруженные на суда не позднее 17 апреля, – что ограничивает объем возможных продаж и исключает доступ к более поздним партиям.

