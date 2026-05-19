В пещере на Мальдивах обнаружены тела пропавших итальянских дайверов

время публикации: 19 мая 2026 г., 10:19 | последнее обновление: 19 мая 2026 г., 10:23
Oficina de Prensa de la Presidencia de Maldivas vía AP

В подводной пещере на Мальдивах найдены тела четырех итальянских аквалангистов, пропавших несколько дней назад в ходе погружения. Ранее во время поисково-спасательной операции погиб водолаз мальдивских ВМС Мохаммад Махудхи.

Тела были найдены на глубине 60 метров, в труднодоступном районе пещеры, расположенной на атолле Вааву. В операции участвовали как местные, так и финские спасатели, было задействовано специальное оборудование.

Погибшие – профессор морской экологии университета Генуи Моника Монтефальконе, ее дочь – студентка Джорджа Соммакаль, исследовательница Мюриэль Одденито и морской биолог Федерико Гуальтиери. Ранее было найдено тело сопровождавшего их инструктора-аквалангиста Джанлукки Бенедети.

