В пещере на Мальдивах обнаружены тела пропавших итальянских дайверов

В подводной пещере на Мальдивах найдены тела четырех итальянских аквалангистов, пропавших несколько дней назад в ходе погружения. Ранее во время поисково-спасательной операции погиб водолаз мальдивских ВМС Мохаммад Махудхи.

Тела были найдены на глубине 60 метров, в труднодоступном районе пещеры, расположенной на атолле Вааву. В операции участвовали как местные, так и финские спасатели, было задействовано специальное оборудование.

Погибшие – профессор морской экологии университета Генуи Моника Монтефальконе, ее дочь – студентка Джорджа Соммакаль, исследовательница Мюриэль Одденито и морской биолог Федерико Гуальтиери. Ранее было найдено тело сопровождавшего их инструктора-аквалангиста Джанлукки Бенедети.