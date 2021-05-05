Инвалиды ЦАХАЛа попытались прорваться в здание Кнессета
В среду, 5 мая, несколько сот инвалидов ЦАХАЛа собрались на демонстрацию у Кнессета. Участники попытались прорваться в здание Кнессета, однако были остановлены службой безопасности.
После этого демонстранты перекрыли движение по Струнному мосту в Иерусалиме.
Еще несколько десятков демонстрантов пытаются перекрыть въезд в город.
Позже участники протеста попытались ворваться в здание министерства финансов.
Демонстранты требуют исполнения обещаний о принятии реформы лечения для раненых, инвалидов и людей, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу обещал в ближайшие недели провести реформу в Управлении реабилитации инвалидов ЦАХАЛа, однако обещание все еще не выполнено.
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