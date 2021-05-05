Инвалиды ЦАХАЛа попытались прорваться в здание Кнессета

В среду, 5 мая, несколько сот инвалидов ЦАХАЛа собрались на демонстрацию у Кнессета. Участники попытались прорваться в здание Кнессета, однако были остановлены службой безопасности.

После этого демонстранты перекрыли движение по Струнному мосту в Иерусалиме.

Еще несколько десятков демонстрантов пытаются перекрыть въезд в город.

Позже участники протеста попытались ворваться в здание министерства финансов.

Демонстранты требуют исполнения обещаний о принятии реформы лечения для раненых, инвалидов и людей, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу обещал в ближайшие недели провести реформу в Управлении реабилитации инвалидов ЦАХАЛа, однако обещание все еще не выполнено.