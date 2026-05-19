Индия ускоряет отправку рабочих в Израиль
время публикации: 19 мая 2026 г., 09:55 | последнее обновление: 19 мая 2026 г., 09:55
Министерство иностранных дел Индии оказывает давление на Министерство профессионального обучения с целью ускорить направление в Израиль квалифицированных специалистов, сообщает Economic Times.
Речь идёт о выполнении договоренностей, достигнутых в ходе визита премьер-министра Нарендры Моди в Израиль 25–26 февраля 2026 года.
Тогда стороны договорились о прибытии в Израиль до 50000 дополнительных индийских рабочих в течение пяти лет, в том числе для строительной отрасли, промышленного сектора и сферы общественного питания.