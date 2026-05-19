Следствие исключило версию теракта на Дизенгоф в Тель-Авиве, врачи борются за жизнь девочки

Ночью следователи изучали данные тахографа маршрута №62 автобусной компании Дан, который в понедельник вечером врезался в дерево и в пешеходов на улице Дизенгоф между ТАРСАТ и Кинг Джордж. В больницы были доставлены 11 пострадавших, и врачи больницы "Ихилов" борются за жизнь 11-летней девочки, поступившей в результате аварии в критическом состоянии. Девочка по-прежнему находится под наркозом и подключена к аппарату ИВЛ.

Как сообщает во вторник, 19 мая, "А-Йом", изначально в числе версий происшествия был также теракт, и к расследованию подключили ШАБАК, однако по ходу расследования версию теракта исключили. Водитель, 26-летний житель севера Израиля, утверждает, что потерял контроль над транспортным средством, в результате чего автобус врезался в дерево и сбил пешеходов.

В настоящий момент полиция склоняется к тому, чтобы освободить водителя под ограничительные условия, не доставляя его в суд, однако окончательное решение будет принято позже.

Напомним, в результате инцидента в больницы "Вольфсон" и "Ихилов" были доставлены 11 пострадавших: 11-летняя девочка в критическом состоянии с множественными травмами, поступившая в больницу во время реанимационных мероприятий; 49-летняя женщина в тяжелом состоянии; 76-летний мужчина в тяжелом состоянии с множественными травмами, 39-летний мужчина в состоянии средней степени тяжести с травмой спины, и семь пострадавших, получивших легкие травмы.

Генеральный директор организации "Ор Ярок" Янив Яаков, комментируя инцидент, подчеркнул: "Автобусы оказываются участниками смертельных ДТП в непропорционально высокой степени, и это требует полной реформы в данной сфере со стороны министерства транспорта и безопасности дорожного движения. Существует серьезная нехватка водителей, многие из них работают значительно дольше разрешенного законом, в условиях усталости и сильного износа".

По данным "Ор Ярок", в 2025 году в ДТП с участием автобусов погибли 40 человек, тогда как в 2024 году – 25 человек, что означает рост на 60%. Автобусы составляют лишь 0,6% от общего числа транспортных средств в Израиле, однако в 2025 году на них пришлось около 9% смертельных ДТП – в 15 раз больше их относительной доли. В 2025 году в авариях с участием автобусов тяжелые травмы получили 197 человек.