Кнессет обсудит запрет платного персонализированного сексуального контента онлайн

На фоне намерения оппозиции инициировать скорейший роспуск Кнессета 25-го созыва, в среду, 20 мая, на пленарном заседании израильского парламента будет представлен совместный законопроект трех депутатов от коалиции и оппозиции, в сотрудничестве с Центром по борьбе с торговлей женщинами и проституцией, направленный на борьбу с "персонализированной онлайн-проституцией".

С соответствующей инициативой выступили Пнина Тамено-Шете ("Кахоль Лаван"), Лимор Сон Ар-Мелах ("Оцма Йегудит") и Ади Азуз ("Еш Атид"). Они предлагают расширить действующий закон о борьбе с потреблением услуг проституток, включив в него запрет на потребление персонализированного онлайн-контента сексуального характера или на оплату просмотра прямой трансляции сексуального акта, пишет "Исраэль а-Йом".

По словам инициаторов, израильское законодательство в настоящее время запрещает сутенерство, рекламу услуг проституции и содержание мест для проституции, но неадекватно регулирует цифровую "арену проституции". "Сегодня интернет используется не по назначению и представляет собой инфраструктуру, где женщины, мужчины и несовершеннолетние могут быть вовлечены в сутенерство, подвергаться насилию и сексуальной эксплуатации, – говорится в пояснительной записке к законопроекту. – Хотя существующая нормативная база запрещает сутенерство и вовлечение человека в проституцию, будь то в физическом или онлайн-пространстве, преступление, связанное с потреблением проституции, не распространяется на цифровую реальность".

При этом подчеркивается: "Во избежание недоразумений, цель состоит не в том, чтобы запретить всю рекламу сексуального характера".

Речь по сути идет о запрете потребления платного персонализированного сексуального контента онлайн – то есть прежде всего платформ типа OnlyFans и платных трансляций сексуальных актов в прямом эфире. Авторы законопроекта оговаривают: запрет на порнографию как таковую в их намерения не входит. Целевая аудитория закона – "цифровые площадки проституции", где клиент платит конкретному человеку за персонализированный контент или просмотр сексуального акта в реальном времени.

Ранее представители нескольких израильских правозащитных организаций подали государственному прокурору Амиту Айсману прошение с требованием заблокировать в Израиле платформу OnlyFans из-за "обоснованных подозрений о возможном использовании платформы для торговли женщинами, сексуального насилия и сексуальной эксплуатации – в том числе несовершеннолетних". Об этом около месяца назад сообщал сайт новостной службы 12 канала ИТВ.

Государственный прокурор отклонил это требование, поскольку оно было слишком общим. Он заявил, что готов рассмотреть этот вопрос в будущем, если ему будут представлены конкретные случаи нарушения закона.

В ответ на это правозащитники призвали прокурора провести проверку деятельности платформы, не ограничиваясь ее заявлениями о полной прозрачности и законности ее деятельности. Представители правозащитных организаций привели в пример международные расследования и обвинения в публикации контента без согласия участников, а также в других правонарушениях.

По словам представителей прокуратуры, в Израиле онлайн-проституция не признана законодательно де-факто проституцией, и это одна из причин, по которой прокуратура не подавала запросы о блокировке платформы. Также отмечается сложность выявления незаконного контента, поскольку часть взаимодействий происходит в закрытых чатах. Вместе с тем в прокуратуре подчеркнули, что при поступлении конкретных и обоснованных данных о нарушениях будут рассмотрены соответствующие меры.

Представители правозащитных организаций раскритиковали этот подход, заявив, что он опирается на саморегуляцию платформы. По их словам, современные цифровые платформы используют регуляторные пробелы и действуют практически без надзора.

Параллельно организации направили запрос самой платформе OnlyFans с требованием раскрыть данные о механизмах контроля в Израиле за последние пять лет, главным образом в отношении удаленных аккаунтов несовершеннолетних, аккаунтов, управляемых агентствами, и были ли случаи, когда она обращалась к израильским властям по подозрению в торговле людьми через платформу.

Генеральный директор "Штаба по борьбе с торговлей женщинами и с проституцией" Мория Родель Сильфан утверждает, что OnlyFans – "арена проституции в прямом смысле этого слова, это пространство современного сутенерства и беспрепятственной эксплуатации несовершеннолетних под блестящей оберткой "сексуального контента". По ее словам, в Израиле нет адаптированного механизма правоприменения против OnlyFans, и на практике некому защитить молодых женщин и несовершеннолетних израильтянок от сексуальной эксплуатации, в то время как владельцы платформы и "агенты" (а по сути, сутенеры) этих молодых женщин получают огромные прибыли.

Правозащитники также лоббируют принятие Кнессетом закона против онлайн-проституции, который должен прояснить, что что оплата за совершение снятого на видео или транслируемого в прямом эфире сексуального акта запрещена законом.

Представители платформы OnlyFans в ответ на запрос 12-го канала сообщили, что ни разу не получали запросы от израильских властей о о предоставлении им информации относительно верификации пользователей, раскрытия контента, данных о транзакциях или реагирования на нарушения.