Снят гриф секретности с декларации по делу о назначении Гофмана главой "Мосада"

ЦАХАЛ снял гриф секретности с декларации бригадного генерала "Гимель", бывшего начальника оперативного управления военной разведки (АМАН), по делу о назначении Романа Гофмана главой "Мосада".

Подробности содержания декларации после снятия грифа пока не приводятся.

Ранее сообщалось, что юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара, выступающая против назначения Гофмана на пост главы "Мосада", рассчитывала на показания бригадного генерала "Гимель".

Как сообщала новостная служба "Кан", речь идет о вопросе задействования армией Ури Эльмакайса в тот период, когда он был еще несовершеннолетним. Эльмакайс, который, по его версии, в 17-летнем возрасте был задействован подчиненными генерала Романа Гофмана в рамках армейской операции влияния, ранее подал в БАГАЦ петицию против решения комиссии Груниса одобрить назначение Гофмана на пост главы "Мосада".

Бригадный генерал "Гимель" сообщил, что он обсуждал с генерал-майором Романом Гофманом ситуацию с подозрениями об утечке разведданных в армии, поскольку в "Мосаде" опасались, что речь идет о шпионаже. Роман Гофман ничего о той ситуации не знал, он попросил возможности проверить информацию через своих подчиненных, но "Гимель" отказался, поскольку расследование по этому делу уже шло.

"Гимель" также подчеркнул, что в тот период ни он, ни Роман Гофман не знали Ури Эльмакайса: "Его личность не была известна ни мне, ни Гофману, и в разговоре не упоминалась".

Показания бригадного генерала "Гимель" были переданы накануне, они получили в ЦАХАЛе гриф "совершенно секретно". Это вызвало резкую реакцию премьер-министра Биньямина Нетаниягу, заявившего, что не может быть ситуации, при которой какой-либо документ является секретным для него. Позднее БАГАЦ распорядился немедленно передать декларацию премьер-министру Нетаниягу и его военному секретарю Роману Гофману.

После передачи документа будет принято решение о дальнейшем рассмотрении петиций против назначения Романа Гофмана на пост главы "Мосада".