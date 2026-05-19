Налоговое управление напоминает: с 1 июня ужесточается отчетность по сделкам от 5000 шекелей

С 1 июня 2026 года порог обязательного уведомления Налогового управления о выставленных счетах-фактурах снижается с 10000 до 5000 шекелей.

Сделки на сумму свыше 5000 шекелей потребуют получения специального цифрового номера от Налогового управления. Без этого номера покупатель не сможет зачесть НДС, а счет-фактура не будет признан расходом в целях вычета подоходного налога.

Напомним, что механизм получения предварительного цифрового номера от Налогового управления изначально был установлен для сделок свыше 25 тысяч шекелей. В январе 2026 года порог опустился до 10000 шекелей, а теперь достигнет конечной отметки в 5000 шекелей.

По данным Налогового управления, за почти два года работы механизма были выявлены и заблокированы фиктивные сделки на сумму около 34 миллиардов шекелей, что принесло в госказну 6,1 миллиарда шекелей НДС.

При этом отмечается, что в последнее время криминальные структуры начали взламывать учетные записи легальных бизнесов, захватывая их идентификационные данные, чтобы обойти механизм блокировки фиктивных сделок.