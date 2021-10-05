БАГАЦ предложил компромисс по домам в Шейх-Джарахе

Высший суд справедливости (БАГАЦ) выдвинул компромисс урегулирования конфликта вокруг домов в иерусалимском квартале Шейх-Джарах, принадлежащих еврейским организациям и заселенных арабскими жителями.

В рамках компромисса, жители спорных домов получат статус "защищенных жильцов" и будут платить арендную плату организации "Нахалат Шимон", которой на данный момент принадлежат дома. Соглашение будет действительно в течение 15 лет или до нахождения иного компромисса между сторонами.

Судьи Ноам Солберг, Ицхак Амит и Дафна Барак-Эрез подчеркнули, что если стороны не пойдут на компромисс, будет вынесено судебное постановление по иску о выселении.

Напомним, что иерусалимский окружной суд уже издал указ о выселении арабских семей, поскольку дома, в которых они проживают, расположены на землях, приобретенных евреями еще до 1948 года, и потомки этих евреев продали свои права на участки организации "Нахалат Шимон". В то же время жильцы утверждают, что получили дома от правительства Иордании, контролировавшего территорию квартала между 1948 и 1967 годами, в обмен на отказ от статуса беженцев, однако регистрация прав на владение не была завершена из-за Шестидневной войны, в ходе которой квартал перешел под контроль Израиля.