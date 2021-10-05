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NEWSru.co.il :: В Израиле5 октября 2021 г., 16:21

Организация "Миршам" выдвинула ультиматум, по истечении срока которого молодые врачи начнут увольняться

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Организация "Миршам" выдвинула ультиматум, по истечении срока которого молодые врачи начнут увольняться

Во вторник, 5 октября, организация "Миршам", объединяющая молодых врачей, проходящих специализацию в больницах, а также будущих интернов и нынешних студентов, объявила, что десятки молодых врачей подписали заявления об увольнении из больниц, которые будут поданы в течение 48 часов.

Во вторник, 5 октября, организация "Миршам", объединяющая молодых врачей, проходящих специализацию в больницах, а также будущих интернов и нынешних студентов, выдвинула ультиматум правительству.

Если в ближайшие 48 часов проект по сокращению продолжительности дежурств не будет распространен на все медицинские специальности, десятки молодых врачей подадут заявление об увольнении. Согласно заявлению организации, десятки человек уже написали заявления об увольнении.


"Мы не готовы согласиться с "фейковым соглашением", из-за которого 90% молодых врачей продолжат работать более 26 часов во время дежурств", - говорится в заявлении.

Ранее активисты "Миршам" заявляли, что 1600 молодых врачей готовы уволиться из больниц.

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