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NEWSru.co.il :: В Израиле5 октября 2021 г., 17:53

В возрасте 66 лет скончался бывший депутат Кнессета и министр Йосеф Парицки

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В возрасте 66 лет скончался бывший депутат Кнессета и министр Йосеф Парицки

Во вторник, 5 октября, в возрасте 66 лет скончался бывший депутат Кнессета от партии "Шинуй" и бывший министр Йосеф Парицки.

Парицки был известен как "светский либерал". Он выступал за разделение государства и религии. В 1999 году присоединился к партии "Шинуй". После победы на выборах возглавлял финансовый комитет, а в 2003 году был назначен на пост министра национальных инфраструктур в правительстве Ариэля Шарона.

Сотрудничество Парицки с "Шинуем" завершилось скандалом. Он был изгнан из партийных рядов после того, как нанял частного детектива для слежки за своим соперником по партии Авраамом Поразом. В 2006 году создал собственную партию ЦАЛАШ, чтобы во главе списка баллотироваться в Кнессет, однако позднее отказался от этого плана.


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