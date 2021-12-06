ДТП на 352-й дороге, погиб мужчина

В ночь на понедельник, 6 декабря, на 352-й дороге около населенного пункта Сде-Давид автомобиль съехал с трассы и перевернулся. Бригада скорой помощи "Маген Давид Адом", прибывшая на место происшествия, констатировала смерть мужчины 27 лет.

МАДА передает, что тело нашли примерно в 20 метрах от разбитого автомобиля, который, по всей видимости, перевернулся несколько раз.

Обстоятельства этого происшествия выясняются.

По данным полиции, другие транспортные средства к этой аварии не были причастны.