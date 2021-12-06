Депутат Амсалем: "Лидером "Ликуда" после Нетаниягу должен быть Исраэль Кац"

Депутат Кнессета Давид Амсалем ("Ликуд") заявил, что считает бывшего министра финансов Исраэля Каца лучшим кандидатом на пост главы "Ликуда" после того, как Нетаниягу освободит эту должность.

В ходе мероприятия, посвященного зажжению восьмой ханукальной свечи, Амсалем сказал: "Я давно знаю Исраэля, он "бульдозер", доказал себя. Я считаю, что после ухода премьер-министра Биньямина Нетаниягу, которому мы желаем дожить до 120 лет, Исраэль должен возглавить наше движение". Амсалем и другие пламенные сторонники Нетаниягу, по-прежнему называют его премьер-министром без слова бывший.

Исраэль Кац неоднократно заявлял, что намерен бороться за пост главы "Ликуда", когда Нетаниягу освободит его.