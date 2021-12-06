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NEWSru.co.il :: В Израиле6 декабря 2021 г., 16:31

На птицеферме в региональном совете Беэр-Тувия выявлен "птичий грипп"

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На птицеферме в региональном совете Беэр-Тувия выявлен "птичий грипп"

В понедельник, 6 декабря, министерства здравоохранения и сельского хозяйства объявили о выявлении вспышки "птичьего гриппа" H5N1 на ферме одного из мошавов в региональном совете Беэр-Товия.

Несмотря на то, что риск заражения человека "птичьим гриппом" невысок, после проведения эпидемиологического расследования минздравом будет оказана профилактическая медицинская помощь лицам, контактировавшим с зараженными птицами.

Министерство сельского хозяйства изолировало фирму, на которой был выявлен вирус, и начала проверку других птицефабрик в Южном округе.


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