На птицеферме в региональном совете Беэр-Тувия выявлен "птичий грипп"

В понедельник, 6 декабря, министерства здравоохранения и сельского хозяйства объявили о выявлении вспышки "птичьего гриппа" H5N1 на ферме одного из мошавов в региональном совете Беэр-Товия.

Несмотря на то, что риск заражения человека "птичьим гриппом" невысок, после проведения эпидемиологического расследования минздравом будет оказана профилактическая медицинская помощь лицам, контактировавшим с зараженными птицами.

Министерство сельского хозяйства изолировало фирму, на которой был выявлен вирус, и начала проверку других птицефабрик в Южном округе.