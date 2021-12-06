Дело жизни и смерти: сложный случай СтуПро из нашей практики

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"СтуПро – это просто" любят писать в Интернете люди, которым повезло. Мы, адвокаты, видим самые разные случаи и готовы парировать: "Если бы! СтуПро – это индивидуально".

Дело в том, что у разных людей разные жизненные обстоятельства, разный бэкграунд, разное количество ресурсов. Даже состояние здоровья разное. И грести всех под одну гребенку, говоря о такой стандартизированной процедуре, как СтуПро, ориентированной на некую идеальную пару в вакууме, довольно неосмотрительно.

Недавно к нам обратилась пара. Анатолий и Лидия – оба с Украины. Они познакомились еще в юности и стали друг для друга первой любовью. Но жизнь развела их по разных странам и бракам. Анатолий уже 30 лет живет в Израиле, он давно получил гражданство, прошел гиюр. Лидия, в свою очередь, прибыла в страну 3 года назад по рабочей визе в качестве метапелет. Старые друзья встретились в новой стране, и прежние их чувства разгорелись с новой силой.

Три года влюбленные плотно общались и часто виделись, но не проживали вместе, так как Лидия работала в Хайфе, а Анатолий жил в своей квартире в Ришон ле-Ционе. Они не подавали заявление на СтуПро. Не видели смысла, понимая, что МВД вряд ли одобрит заявление пары, не живущей вместе.

За эти три года произошло многое, что объединило Лидию и Анатолия, и не только хорошее. Лидия заболела раком, но забота любимого помогла ей пройти через эту страшную болезнь и выйти из нее победительницей. Даже болея, она не переставала работать, ведь находиться в Израиле без визы чревато депортацией, а в Украине ее, тяжело больную, никто не ждал.

Сейчас у Лидии все в порядке со здоровьем. А у Анатолия диагностировали рак... Он проходит химиотерапию и нуждается в заботе и помощи близкого человека. Других близких, кроме Лидии, у него здесь нет.

Узнав диагноз и осознав, что эти отношения – это самое дорогое, что у них есть, Анатолий и Лидия поженились, а после обратились в наш офис. Они хотели подать в МВД заявление о прохождении СтуПро. Лидия была готова уволиться с работы и переехать из Хайфы к Анатолию, чтобы ухаживать за ним. Но уволившись, она потеряла бы визу Б1 и ее нахождение в стране перестало бы быть легальным. Также наши клиенты понимали, что чиновников МВД мог бы смутить тот факт, что столько лет они проживали в разных городах. С одной стороны, паре хотелось как можно скорее соединиться, а с другой стороны – потеряв работу и визу, Лидия тут же попадала в довольно опасное положение.

В результате нашей работы виза Б1 была продлена, а процедура СтуПро для Лидии открыта. Мы очень довольны этими результатами, потому что теперь наши клиенты могут заняться тем, что действительно приоритетно в их ситуации – здоровьем Анатолия, не беспокоясь о проблемах с МВД.

Бывают такие жизненные обстоятельства, в которых без адвоката не обойтись. Сопровождение грамотного адвоката помогает обрести почву под ногами и быстро решать возникающие (а лучше – еще даже не возникшие) проблемы с МВД.

Адвокатская фирма "Мошкович-Зубок"



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В сотрудничестве с Олесей Мошкович