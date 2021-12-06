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NEWSru.co.il :: В Израиле6 декабря 2021 г., 12:55

В Академии полиции прошел день повышения осведомленности о работе с людьми с ограниченными возможностями

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В Академии полиции прошел день повышения осведомленности о работе с людьми с ограниченными возможностями В Академии полиции прошел день повышения осведомленности о работе с людьми с ограниченными возможностями В Академии полиции прошел день повышения осведомленности о работе с людьми с ограниченными возможностями

В рамках недели осведомленности о людях с ограниченными возможностями полиция провела день с такими людьми в Академии полиции Израиля в Бейт-Шемеше.

Курсанты Академии встретились с людьми, у которых есть проблемы со слухом, зрением или двигательным аппаратом.

Как пояснил редакции NEWSru.co.il начальник отдела полиции по работе с русскоязычными СМИ майор Михаил Зингерман, главной целью этой встречи было дать почувствовать курсантам, с какими проблемами сталкиваются люди с ограниченными возможностями, и как следует действовать при общении с такими людьми.

Помимо прочего курсанты получили опыт общения с людьми, проблемы которых внешне не заметны или почти незаметны, но которые при этом требуют к себе особого отношения и такта.

В пресс-службе полиции подчеркивают, что работе с людьми с ограниченными возможностями в правоохранительных органах Израиля уделяется значительное внимание. В каждом полицейском участке есть пандус для въезда на инвалидной коляске.

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