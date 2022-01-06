Задержаны трое подозреваемых в краже оружия с военной базы
Полиция задержала троих жителей южных районов страны (мужчины 20-30 лет) по подозрению в краже оружия и частей оружия с военной базы, расположенной в центре Израиля.
В сообщении пресс-службы полиции отмечается, что преступники пытались скрыться на автомобиле, но были задержаны после погони.
Сегодня подозреваемые будут доставлены в мировой суд в Ришон ле-Ционе для принятия решения о целесообразности продления содержания их под стражей.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день