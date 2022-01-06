Ширли Пинто подала законопроект о дистанционном голосовании в Кнессете

Депутат от партии "Ямина" Ширли Пинто, меньше месяца назад родившая дочь, сообщила в своем "твиттере" о подаче законопроекта, который позволил бы депутатам участвовать в голосовании в Кнессете удаленно.

"Тяжело быть матерью младенца и депутатом Кнессета одновременно, поскольку кроме "взаимозачетов" ("кизуз") нет другого механизма, позволяющего это. Поэтому я рада сообщить о подаче законопроекта, который позволит голосовать удаленно", - написала она.

Поданный Ширли Пинто законопроект предлагает позволить недавно родившим женщинам-депутатам, а также парламентариям, соблюдающим траур или лежащим в больнице, голосовать дистанционно.

Напомним, что в середине декабря, через несколько дней после родов Ширли Пинто вызвали в Кнессет на голосование, так как оппозиция отказалась "компенсировать" отсутствие депутата от коалиции. Ширли Пинто пришлось приехать в Кнессет с новорожденной дочерью.