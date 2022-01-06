Иерусалим:
9 - 15°
Тель-Авив:
10 - 19°
Эйлат:
12 - 24°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле6 января 2022 г., 19:02

Ширли Пинто подала законопроект о дистанционном голосовании в Кнессете

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Ширли Пинто подала законопроект о дистанционном голосовании в Кнессете

Депутат от партии "Ямина" Ширли Пинто, меньше месяца назад родившая дочь, сообщила в своем "твиттере" о подаче законопроекта, который позволил бы депутатам участвовать в голосовании в Кнессете удаленно.

"Тяжело быть матерью младенца и депутатом Кнессета одновременно, поскольку кроме "взаимозачетов" ("кизуз") нет другого механизма, позволяющего это. Поэтому я рада сообщить о подаче законопроекта, который позволит голосовать удаленно", - написала она.

Поданный Ширли Пинто законопроект предлагает позволить недавно родившим женщинам-депутатам, а также парламентариям, соблюдающим траур или лежащим в больнице, голосовать дистанционно.


Напомним, что в середине декабря, через несколько дней после родов Ширли Пинто вызвали в Кнессет на голосование, так как оппозиция отказалась "компенсировать" отсутствие депутата от коалиции. Ширли Пинто пришлось приехать в Кнессет с новорожденной дочерью.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 декабря 2021
Ширли Пинто, вызванная на голосование через несколько дней после родов, пришла в Кнессет с младенцем

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

19:49 Гидеон Саар объявил о намерении назначить Амита Айсмана и.о. юридического советника правительства
19:02 Ширли Пинто подала законопроект о дистанционном голосовании в Кнессете
18:40 В Лоде из огнестрельного оружия убит мужчина
18:12 МИД Израиля сообщил об эвакуации из Казахстана спецрейсом 30 человек
18:04 МИД Израиля рекомендовал воздержаться от поездок в Казахстан
17:00 Полиция арестовала двух подозреваемых по делу о гибели 4-летнего ребенка от шальной пули
16:37 Вертолет ЦАХАЛа совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности
16:28 В Иерусалиме не поставленный на ручник автобус сбил женщину и двух детей
16:20 28 машинистов "Ракевет Исраэль" ушли на больничный. Сбои в движении поездов
15:58 Нахман Аш: через неделю в Израиле будет 50 тысяч новых зараженных в день
Загрузка...