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NEWSru.co.il :: В Израиле6 января 2022 г., 09:30

Скончался поэт Йорам Тохарлев, легенда израильской песни

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Скончался поэт Йорам Тохарлев, легенда израильской песни

Поэт-песенник, журналист и писатель Йорам Тохарлев скончался в четверг, 6 января, в возрасте 84 лет, после тяжелой болезни. В 10:00 гроб с его телом будет выставлен для прощания в театре "Габима", в 11:00 начнется церемония похорон.

Йорам Тохарлев родился в кибуце Ягур в семье поэта и писателя Хаима Тохарлева. Первые стихи начал писать еще в школе, однако тетрадь с ними, купленная для него отцом, пропала в ходе британской операции "Агата" против еврейского ишува в 1946 году.

Военную службу проходил в газете "Бамахане", сначала журналистом, затем редактором. Многие годы работал редактором в издательстве министерства обороны.


Тохарлев – автор множества израильских шлягеров, работал со всеми ведущими композиторами страны. Песни на его стихи пели военные ансамбли, певцы, певицы, взрослые и детские музыкальные коллективы.

Песни "Арсенальная горка", "Баллада о Йоэле Моше Саломоне", "Будь мне другом, будь мне братом", "Песня парашютиста", "Ток в твоих руках" и многие другие вошли в золотой фонд израильской песни. Цитаты из его песен выбиты на памятниках во многих городах страны.

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