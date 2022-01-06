Заава Гальон: "Хватит требовать от нас осуждений"

Бывшая глава партии МЕРЕЦ Заава Гальон опубликовала комментарии к скандалу вокруг высказываний заместителя министра экономики Яира Голана. "Хватит требовать от нас осуждений. Признайтесь, что осуждения вам нужны не как нравственный жест. Это всегда было для вас политическим инструментом, позволяющим пробудить отклики, привести людей к продолжению обсуждения этой темы. Именно поэтому вы не осуждаете то, о чем вы не хотите, чтобы продолжали говорить, именно поэтому вы обсессивно требуете осуждений с нашей стороны. Довольно", - написала Гальон в своем микроблоге Twitter.

А депутат Кнессета Михаль Розин (МЕРЕЦ) написала: "Поселенцы Хомеша не являются недочеловеками. Они нарушители закона, и их надо немедленно выселить".