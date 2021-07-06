Иудея и Самария: регион, его жители и достопримечательности. Опрос NEWSru.co.il

Иудея и Самария известна за пределами Израиля как "Западный берег реки Иордан". После Арабо-израильской войны (1947-1949) этот регион был оккупирован Иорданией до 1967 года. В результате победы Израиля в Шестидневной войне Иудея, Самария и Голанские высоты были освобождены.

По данным Центрального статистического бюро Израиля (на январь 2021 год), еврейское население Иудеи и Самарии составляет 476033 человека.

На этой неделе редакция NEWSru.co.il проводит опрос, цель которого состоит в определении отношения русскоязычных израильтян к статусу этого региона, интереса к нему с точки зрения обороны, идеологии, проживания и туризма. Мы также попытаемся понять, насколько хорошо наши читатели знакомы с Иудеей и Самарией и откуда черпают информацию о регионе.

Иудея и Самария: регион, его жители и достопримечательности. Принять участие в опросе

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