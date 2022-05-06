Внимание, розыск: пропал 72-летний Анатолий Суханов из Ариэля (найден)
Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 72-летнего Анатолий Суханова, проживающего в Ариэле. В последний раз его видели в Ариэле 5 мая. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: рост 1.70, короткие седые волосы, усы.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 03-7729444 или 100.
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Через несколько часов после публикации сообщения о розыске полиция уведомила, что разыскиваемый найден.
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