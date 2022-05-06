Житель Нетании задержан по подозрению во взломе жилой квартиры в Нес-Ционе и нападении на 13-летнюю девочку

Полиция Израиля сообщила о задержании 25-летнего жителя Нетании по подозрению во взломе и в совершении сексуальных преступлений против несовершеннолетней.

По данным следствия, подозреваемый вломился в жилую квартиру в Нес-Ционе и напал на находившуюся в квартире 13-летнюю девочку.

После допроса задержанный будет доставлен в мировой суд Петах-Тиквы для продления срока пребывания под стражей.