В Негеве автомобиль скатился в водоем, погиб мужчина
Полиция сообщает о ДТП с участием одного транспортного средства на открытой местности к юго-западу от кбица Хацерим (западнее Беэр-Шевы).
В сообщении полиции было сказано, что в результате аварии пострадал один человек, он в критическом состоянии.
Позже служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что автомобиль скатился в водоем, погиб мужчина примерно 60 лет.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 06 мая 2022
ДТП на севере и на юге Израиля: шесть пострадавших, двое в тяжелом состоянии
ДТП на севере и на юге Израиля: шесть пострадавших, двое в тяжелом состоянии