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NEWSru.co.il :: В Израиле6 мая 2022 г., 13:58

В Негеве автомобиль скатился в водоем, погиб мужчина

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В Негеве автомобиль скатился в водоем, погиб мужчина

Полиция сообщает о ДТП с участием одного транспортного средства на открытой местности к юго-западу от кбица Хацерим (западнее Беэр-Шевы).

В сообщении полиции было сказано, что в результате аварии пострадал один человек, он в критическом состоянии.

Позже служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что автомобиль скатился в водоем, погиб мужчина примерно 60 лет.


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