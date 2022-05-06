В Негеве автомобиль скатился в водоем, погиб мужчина

Полиция сообщает о ДТП с участием одного транспортного средства на открытой местности к юго-западу от кбица Хацерим (западнее Беэр-Шевы).

В сообщении полиции было сказано, что в результате аварии пострадал один человек, он в критическом состоянии.

Позже служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что автомобиль скатился в водоем, погиб мужчина примерно 60 лет.