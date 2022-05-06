Мэрия Эльада решила не закрывать школы и детсады после теракта
Мэрия Эльада сообщает, что после консультаций со службами безопасности принято решение о проведении занятий в муниципальных образовательных учреждениях в обычном порядке, при этом охрана школ и детских садов будет усилена.
Розыск террористов, убивших накануне вечером в Эльаде троих израильтян и ранивших еще четверых продолжается.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 06 мая 2022
Названы имена предполагаемых террористов, убивших израильтян в Эльаде. Розыск продолжается
Названы имена предполагаемых террористов, убивших израильтян в Эльаде. Розыск продолжается