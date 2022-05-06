Подписан приказ о разрушении жилья террориста, убившего троих израильтян в Тель-Авиве

Командующий Центральным округом подписал приказ о разрушении квартиры Раэда Хазема, совершившего 7 апреля теракт на улице Дизенгоф в Тель-Авиве и убившего троих израильтян, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Дом террориста, находящийся в Дженине, был размечен для последующего разрушения в ночь на 27 апреля.

Теракт в Тель-Авиве. 7.04.2022

Вечером в четверг, 7 апреля, около 21:00 в службы спасения и полицию начали поступать сообщения о стрельбе на одной из самых оживленных улиц Тель-Авива – улице Дизенгоф, на которой сосредоточено большое количество кафе и баров.

По словам свидетелей, стрельба началась в баре "Илка", расположенном в доме номер 148. Террорист перед тем, как открыть стрельбу, выкрикнул: "Аллах ахбар".

В 21:20 корреспондент "Кан Бет" передавал, что стрельба продолжается. Возможно, стреляли гражданские лица, пытаясь обезвредить предполагаемого террориста.

Тамар Альмог, журналист телеканала "Кан-11", находящаяся в районе пересечения улиц Дизенгоф и Нордау, передала, что был слышен взрыв на крыше или на верхних этажах одного из домов.

Представители службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили о шести раненых, состояние двух из которых критическое, остальные ранены тяжело. Раненые доставлены в больницу "Ихилов". Позднее в "Ихилов" были доставлены еще четверо раненых. Двое раненых самостоятельно добрались до больницы "Вольфсон" в Холоне.

Исраэль Вайнгертен, парамедик МАДА, прибывшим одним из первых на место теракта, рассказывал, что он обнаружил шестерых раненых лежащими на тротуаре возле одного из баров.

Из больницы "Ихилов" сообщили о смерти двух раненых в результате теракта.

В 22:00 стало известно, что полиция окружила дом номер 176 на улице Дизенгоф, находящийся примерно в 200 метрах от бара, в котором произошла стрельба. На крыше здания были замечены подозрительные люди. После проверки здания оцепление было снято.

В то время, когда в центре города проходила спецоперация, на военной базе "Кирия" проходило совещание, в котором принимали участие министр обороны Бени Ганц, начальник генштаба Ави Кохави, начальник оперативного отдела Одед Басьюк. Позднее к обсуждению присоединились глава правительства Нафтали Беннет и министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев. Было принято решение направить дополнительные силы полиции и армии в район Гуш-Дана.

Полиция сообщила, что, согласно имеющейся информации и данным с камер наблюдения, террорист был один, а не двое, как предполагалось сначала. Также через почти четыре часа после теракта было опубликовано видео с камеры наблюдения, установленной недалеко от места теракта. На видео, как полагают полиция и спецслужба, запечатлен террорист. Полиция попросила всех, кто узнал человека, запечатленного на видео, позвонить по телефону 100.

Но ликвидирован террорист был только рано утром 8 апреля. Он сумел добраться и укрыться в Яффо.

Жертвами теракта стали трое израильтян: 28-летний Томер Морад, 27-летний Эйтам Магини и 35-летний Барак Лопен.