Задержан отец одного из подозреваемых в совершении теракта в Эльаде

Управление по делам заключенных Палестинской автономии сообщает, что израильские спецслужбы задержали (по всей видимости для допроса) Имада Абу Шакира – отца 20-летнего Сабхи Имада Абу Шакира, одного из подозреваемых в совершении теракта в Эльаде.

Согласно палестинским источникам, отец предполагаемого террориста был задержан по месту его работы на территории Израиля.

Ранее общая служба безопасности (ШАБАК) и полиция Израиля опубликовали данные о двух террористах, разыскиваемых по подозрению в совершении теракта в Эльада, жертвами которого стали трое израильтян. Это двое жителей деревни Румана, около Дженина (Палестинская автономия): Асад Юсуф ар-Рафаи (19 лет) и Сабхи Имад Абу Шакир (20).

Судя по тому, что ШАБАК и полиция публикуют через СМИ фотографии предполагаемых террористов, убийцы могут скрываться на территории Израиля.

Сайт "Мако" сообщал, что террористы, убившие троих израильтян вечером 5 мая в городе Эльад, находились на территории Израиля незаконно и работали на стройках в Эльаде.

Около 10 утра 6 мая полиция сообщила, что получен судебный запрет на публикацию подробностей расследования (до 06.06.2022).