В Исфии тяжело травмирована женщина
В больницу РАМБАМ в Хайфе доставлена женщина примерно 40 лет, получившая тяжелые травмы в результате падения с высоты около 4 метров в Исфии, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".
Обстоятельства этого происшествия уточняются.
Известно, что пострадавшая получила черепно-мозговую травму.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 06 мая 2022
В промзоне около перекрестка Рам тяжело травмирован рабочий
В промзоне около перекрестка Рам тяжело травмирован рабочий