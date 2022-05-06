В Исфии тяжело травмирована женщина

В больницу РАМБАМ в Хайфе доставлена женщина примерно 40 лет, получившая тяжелые травмы в результате падения с высоты около 4 метров в Исфии, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

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