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NEWSru.co.il :: В Израиле6 мая 2022 г., 10:42

Послы ЕС и Украины в Израиле осудили теракт в Эльаде

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Послы ЕС и Украины в Израиле осудили теракт в Эльаде

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook осуждение теракта в Эльаде, в котором погибли три человека и еще трое получили тяжелейшие ранения.

"Израиль продолжает платить за свою независимость жизнями людей. Вчера террористическая атака в Эльаде на исходе Дня Независимости снова унесла жизни невинных жертв. Террору и насилию немедленно должен быть положен конец. Террористам, будь то отдельным людям, организациям или государствам, не должно быть пощады. Мы приносим наши глубокие соболезнования семьям погибших и молимся за выздоровление раненых", - говорится в сообщении.


Посол Европейского союза в Израиле Димитр Цанчев написал: "Шокирован сообщениями о чудовищной атаке в Эльаде в центре Израиля вечером в День Независимости. Насилие, подлое насилие, никогда не победит. Наши мысли с семьями жертв. Желаем быстрого выздоровления раненым".

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Названы имена жертв теракта в Эльаде

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