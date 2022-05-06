Состояние трех раненых в теракте продолжает оставаться тяжелым и нестабильным

Больница "Бейлинсон" в Петах-Тикве, в которую поступили двое мужчин, получивших тяжелейшие ранения в результате теракта в Эльаде, сообщает, что их состояние продолжает оставаться тяжелым.

Врачи закончили оперировать одного из пострадавших и продолжают оперировать второго.

Поступивший в больницу с легким ранением и четверо поступивших в шоковом состоянии были выписаны после получения помощи.

Больница "Шиба" в Тель а-Шомере сообщила, что состояние мужчины, получившего тяжелейшее ранение в результате теракта в Эльаде, продолжает оставаться тяжелым. Врачи закончили оперировать его, и он переведен в отделение нейрохирургической реанимации.