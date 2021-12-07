Масштабная операция в Биине: конфискованы более 70 камер, использовавшихся преступниками

В арабской деревне Биина (севернее Кармиэля, Галилея) полицией была проведена масштабная операция, в ходе которой были конфискованы 73 камеры наблюдения, использовавшиеся преступниками.

В операции, которая проводилась 6 декабря, были задействованы как полицейские Северного округа, так и бойцы пограничной полиции.

Сотрудники правоохранительных органов, помимо 73 камер наблюдения, конфисковали восемь записывающих устройств, полевую камеру слежения военного образца, несколько биноклей и телескоп. Кроме того, были спилены четыре "мачты" с установленной на них наблюдательной техникой.

В пресс-службе полиции пояснили, что криминальные элементы использовали камеры не только для защиты своих домов и бизнесов на контролируемых ими территориях, но и для противодействия усилиям полиции по наведению порядка в Биине и задержанию подозреваемых.

В рамках операции было проведено несколько обысков. Задержаны трое подозреваемых.

В полиции отмечают, что зачастую жители арабских населенных пунктов прячут от полиции камеры наблюдения после тех или иных происшествий, чтобы затруднить работу следствия и "не выдать своих". Но иногда криминальные элементы используют такую технику и для прямого противодействия полиции.