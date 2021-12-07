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NEWSru.co.il :: В Израиле7 декабря 2021 г., 17:30

В Тель-Авиве под колесами автобуса погибла женщина

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В Тель-Авиве под колесами автобуса погибла женщина

На улице Сахарон в Тель-Авиве автобус сбил переходившую дорогу женщину. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом", прибыв на место ДТП, сообщили, что они не могут добраться до пострадавшей, чтобы осмотреть ее и оказать помощь.

Для извлечения женщины из-под транспортного средства были вызваны спасательные службы.

К тому моменту, когда парамедики смогли осмотреть пострадавшую, она уже была мертва. Сообщается, что погибшей около 40 лет.


Свидетели происшествия сообщают, что в этом ДТП пострадал также ребенок.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Новостная служба медиакорпорации "Кан" опубликовала видео с места аварии.


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