В Тель-Авиве под колесами автобуса погибла женщина
На улице Сахарон в Тель-Авиве автобус сбил переходившую дорогу женщину. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом", прибыв на место ДТП, сообщили, что они не могут добраться до пострадавшей, чтобы осмотреть ее и оказать помощь.
Для извлечения женщины из-под транспортного средства были вызваны спасательные службы.
К тому моменту, когда парамедики смогли осмотреть пострадавшую, она уже была мертва. Сообщается, что погибшей около 40 лет.
Свидетели происшествия сообщают, что в этом ДТП пострадал также ребенок.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
Новостная служба медиакорпорации "Кан" опубликовала видео с места аварии.
הקטל בדרכים: אישה כבת 40 נהרגה מפגיעת אוטובוס בשדרות ירושלים ביפו. בתיעוד התאונה נראה נהג מכונית פרטית מבצע פניה ימינה בזמן שהאוטובוס ממשיך ישר - ולאחר מכן עלה על המדרכה ופגע בהולכת הרגל שנהרגה@daniel_elazar pic.twitter.com/kRP4dyEizX— כאן חדשות (@kann_news) December 7, 2021
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