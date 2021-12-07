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NEWSru.co.il :: В Израиле7 декабря 2021 г., 17:03

Минздрав: воздержитесь завтра от прогулок и тренировок на улице

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Минздрав: воздержитесь завтра от прогулок и тренировок на улице

Министерства защиты окружающей среды и здравоохранения выпустили специальное предупреждение для израильтян по поводу ожидающейся в среду, 8 декабря, пыльной бури.

Согласно прогнозу метеорологов, область низкого давления, сформировавшаяся над восточной частью Средиземного моря, приведет к сильному юго-западному ветру, который принесет с Синайского полуострова и Негева тонны пыли.

В сообщении говорится, что в связи с пыльной бурей уровень загрязнения воздуха по всей территории страны будет высоким.


Минздрав рекомендует лицам, имеющим проблемы с сердцем и дыхательной системой, старикам, беременным женщинам и детям воздержаться от пребывания на улице. Также рекомендуется воздержаться занятием спортом вне закрытых помещений.

Ожидается, что пыль осядет к вечеру.

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