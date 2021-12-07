Задержан житель Палестинской автономии, ранивший мужчину в Тель-Авиве

Полиция задержала 48-летнего жителя Палестинской автономии, который 6 декабря ранил ножом своего приятеля, проживающего в Тель-Авиве.

Раненый, мужчина примерно 30 лет, был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

В ходе расследования была установлена личность нападавшего, и вскоре он был задержан.

Судя по сообщению полиции, речь идет о разборках между двумя мужчинами с криминальным прошлым.