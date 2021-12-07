Иерусалим:
13 - 17°
Тель-Авив:
16 - 21°
Эйлат:
14 - 24°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле7 декабря 2021 г., 12:50

На 40-й трассе грузовик насмерть сбил велосипедиста

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
На 40-й трассе грузовик насмерть сбил велосипедиста

Во вторник, 7 декабря, на 40-й трассе около перекрестка А-Таясим грузовик сбил мужчину примерно 20 лет, ехавшего на велосипеде.

Бригада скорой помощи "Маген Давид Адом" была вынуждена констатировать смерть пострадавшего.

Полиция проводит расследование.

Судя по сообщению полиции, молодой мужчина ехал на велосипеде с электрическим приводом.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 07 декабря 2021
В результате ДТП в Ашдоде тяжело травмирован мотоциклист
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

16:37 Внимание, розыск: пропала 18-летняя Ор Мизрахи из Гило
16:29 Бени Ганц продемонстрировал в "твиттере" сооружение "из железа и бетона", защищающее Израиль от ХАМАСа на суше и в море
14:51 Глава МИД России в ближайшее воскресенье посетит Израиль
13:48 Задержан житель Палестинской автономии, ранивший мужчину в Тель-Авиве
13:45 В Иерусалиме состоялась встреча премьер-министра Израиля и президента Кипра
13:41 Началась запись на программы для одаренных детей
13:25 Суд продлил арест совладельца "Бейтара" Моше Хогега
12:50 На 40-й трассе грузовик насмерть сбил велосипедиста
12:14 В Лоде обстрелян автомобиль, тяжело ранены двое мужчин
11:44 Житель Беэр-Шевы приговорен к 8 месяцам общественных работ за угрозы в адрес Биньямина Нетаниягу
Загрузка...