На 40-й трассе грузовик насмерть сбил велосипедиста

Во вторник, 7 декабря, на 40-й трассе около перекрестка А-Таясим грузовик сбил мужчину примерно 20 лет, ехавшего на велосипеде.

"Эти люди знают, чего хотят". О роскошной жизни клана Назарбаевых

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