На 40-й трассе грузовик насмерть сбил велосипедиста
Во вторник, 7 декабря, на 40-й трассе около перекрестка А-Таясим грузовик сбил мужчину примерно 20 лет, ехавшего на велосипеде.
Бригада скорой помощи "Маген Давид Адом" была вынуждена констатировать смерть пострадавшего.
Полиция проводит расследование.
Судя по сообщению полиции, молодой мужчина ехал на велосипеде с электрическим приводом.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 07 декабря 2021
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