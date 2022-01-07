Продлен арест четырех подозреваемых в причастности к гибели 4-летнего мальчика от шальной пули
Мировой суд в Нацерете продлил на 6 дней срок содержания под стражей трех подозреваемых в причастности к гибели 4-летнего Амара Хаджирата, убитого на детской площадке шальной пулей, выпущенной в ходе проходивших неподалеку криминальных разборок.
Срок ареста еще одного подозреваемого продлен на три дня.
Все задержанные отрицают свою причастность к гибели мальчика
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 06 января 2022
Полиция арестовала двух подозреваемых по делу о гибели 4-летнего ребенка от шальной пули
Полиция арестовала двух подозреваемых по делу о гибели 4-летнего ребенка от шальной пули