Продлен арест четырех подозреваемых в причастности к гибели 4-летнего мальчика от шальной пули

Мировой суд в Нацерете продлил на 6 дней срок содержания под стражей трех подозреваемых в причастности к гибели 4-летнего Амара Хаджирата, убитого на детской площадке шальной пулей, выпущенной в ходе проходивших неподалеку криминальных разборок.

Срок ареста еще одного подозреваемого продлен на три дня.

Все задержанные отрицают свою причастность к гибели мальчика