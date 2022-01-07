Информация об эвакуации граждан Израиля 6 января из Казахстана не соответствует действительности
Вечером 6 января на сайте NEWSru.co.il была опубликована ошибочная информация об эвакуации граждан Израиля из Казахстана. При этом была дана ссылка на сообщение израильского МИДа, относящееся к событиям 2020 года.
Редакция NEWSru.co.il приносит извинения за публикацию недостоверных сведений.
6 января министерство иностранных дел Израиля опубликовало официальную рекомендацию воздержаться от поездок в Казахстан в связи с проходящими в стране антиправительственными демонстрациями. "Гражданам Израиля, планирующим поездку в Казахстан, мы рекомендуем проявить осторожность и отказаться от поездки, если она не носит неотложного характера. Израильтянам, находящимся в данный момент в Казахстане, рекомендуется избегать мест массового скопления людей, ограничить свои передвижения и поездки, и, если это возможно, перейти на удаленный режим работы. Также рекомендуется следовать указаниями местных властей и сил безопасности", - говорится в сообщении МИДа.
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МИД Израиля рекомендовал воздержаться от поездок в Казахстан