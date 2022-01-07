"Кан": 5 января в районе Кунейтры пятеро вооруженных боевиков пытались подойти к израильской границе

Вечером 6 января на сайте "Кан" были опубликованы некоторые подробности по поводу недавнего инцидента на границе с Сирией, когда ЦАХАЛ обстрелял цели на сирийской территории, в районе Кунейтры.

Военный корреспондент "Кан" Итай Блюменталь сообщил, что вечером 5 января наблюдатели из 595-го батальона зафиксировали движение пятерых вооруженных людей около деревни Аль-Хария: у боевиков, двигавшихся в сторону границы, были при себе винтовки и противотанковый комплекс. Было принято решение открыть предупредительный огонь. После обстрела боевики скрылись, отойдя от границы. Судя по имеющейся информации, пострадавших в результате этого инцидента не было.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщала ранее, что вечером 5 января были замечены несколько подозрительных человек на военных вышках на сирийской территории, недалеко от расположения израильских сил. Израильскими военнослужащими было запущенно несколько осветительных снарядов, а также было произведено несколько выстрелов из артиллерийских орудий для того, чтобы вынудить подозрительных лиц отойти от границы, говорилось в сообщении ЦАХАЛа.