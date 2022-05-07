Семьям террористов, застреливших Вячеслава Голева, сообщено о намерении разрушить их дома

ЦАХАЛ сообщил родственникам террористов, застреливших 29 апреля у въезда в Ариэль, 23-летнего Вячеслава Голева, о намерении разрушить их дома.

Дома, в которых проживали Яхья Мераи и Юсуф Аси, находятся в деревне Карауат Бани Хасан, в окрестностях Сальфита.

Родственники террористов имеют право на подачу апелляции, а в случае ее отклонения на подачу иска в БАГАЦ. Террористы были задержаны 30 апреля, а 1 мая были размечены дома террористов.