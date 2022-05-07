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NEWSru.co.il :: В Израиле7 мая 2022 г., 21:57

Семьям террористов, застреливших Вячеслава Голева, сообщено о намерении разрушить их дома

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Семьям террористов, застреливших Вячеслава Голева, сообщено о намерении разрушить их дома

ЦАХАЛ сообщил родственникам террористов, застреливших 29 апреля у въезда в Ариэль, 23-летнего Вячеслава Голева, о намерении разрушить их дома.

Дома, в которых проживали Яхья Мераи и Юсуф Аси, находятся в деревне Карауат Бани Хасан, в окрестностях Сальфита.

Родственники террористов имеют право на подачу апелляции, а в случае ее отклонения на подачу иска в БАГАЦ. Террористы были задержаны 30 апреля, а 1 мая были размечены дома террористов.

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