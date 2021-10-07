Охранники минздрава заперли двери перед врачами, принесшими заявления об увольнении

В четверг, 7 октября, активисты движения "Миршам" пришли к минздраву, чтобы передать Ницану Горовицу заявления об увольнении в знак протеста против проекта реформы дежурств стажеров и интернов. Однако охранники закрыли перед ними двери.

Сайт "Кипа" пишет, что молодые врачи были вынуждены наклеить на двери минздрава 2500 заявлений об увольнении.

Несколькими часами ранее министерство экономики и минздрав сообщили о том, что правительство согласовало реформу дежурств интернов и врачей, проходящих специализацию в больницах на периферии.

Сообщалось, что в рамках реформы дежурства интернов всех специализаций, за исключением хирургов, реаниматологов и анестезиологов, работающих в периферийных больницах, будут сокращены с 26 часов до 18 часов. Количество таких дежурств будет ограничено шестью в месяц, а общее количество рабочих часов в неделю будет ограничено 63 часами.

До лета 2023 года реформа распространится и на хирургов, реаниматологов и анестезиологов в периферийных больницах.

Касательно интернов в больницах центра страны, реформа предусматривает "существенное сокращение дежурств до 2026 года в соответствии с пятилетним планом, который подготовят минздрав и минфин", оставляя правительству возможность исключить из нее определенные специализации, такие как хирургия.

В число периферийных больниц входят: "а-Эмек" (Афула), "Сорока" (Беэр-Шева), больница Западной Галилеи в Нагарии, "Зив" (Цфат), "Пория" (Тверия), "Барзилай" (Ашкелон), "Йосефталь" (Эйлат), Шотландская больница в Нацерете, Французская больница в Нацерете и больница Святого семейства в Нацерете.

Профсоюз интернов "Миршам" выступает с требованием немедленного распространения реформы на всех интернов во всех больницах, угрожая массовыми увольнениями интернов.