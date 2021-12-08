Действия хакеров привели к временным проблемам сайта "Битуах леуми"

В среду, 8 декабря, администрация Института национального страхования Израиля ("Битуах леуми") уведомила о проблемах с сайтом этой организации, возникших вследствие кибератаки.

В сообщении отмечается, что хакерам не удалось взломать базы данных "Битуах леуми", никакая информация потеряна не была.

В руководстве института заявляют, что в настоящее время работа сайта "Битуах леуми" восстановлена. Хотя некоторые разделы и сервисы btl.gov.il грузятся очень долго или остаются недоступными.