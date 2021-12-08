Возле Наби-Элиас палестинские арабы спровоцировали аварию, чтобы угнать автомобиль
На 55-й трассе, недалеко от деревни Наби-Илиас водитель автомобиля с палестинскими номерными знаками врезался в машину с израильскими номерами. Как позднее выяснилось, сделал это он намеренно.
Пресс-служба правоохранительных органов передает, когда женщина-водитель израильской машины вышла из-за руля, чтобы оценить причиненный ущерб, пассажир палестинской машины сел за руль его автомобиля и скрылся.
Израильтянка не пострадала.
Полиция передает, что ведется розыск угнанного автомобиля и преступников.
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