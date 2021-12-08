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NEWSru.co.il :: В Израиле8 декабря 2021 г., 23:16

Законопроект о гиюре породил конфликт в коалиции

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Законопроект о гиюре породил конфликт в коалиции

Министр внутренних дел Айелет Шакед предложила отложить обсуждение закона о гиюре. Как сообщает "Кан 11", Шакед выдвинула это предложение на последнем заседании правительства.

По словам Шакед, речь идет о крайне сложном и деликатном законопроекте, и необходимо время для того, чтобы подготовить почву к утверждению закона.

В свою очередь, министр по делам религий Матан Каана, продвигающий этот законопроект, отклонил просьбу Шакед. По словам Кааны, у него есть обязательство перед Авигдором Либерманом и Яир Лапидом, в соответствии с которым, он обязан продвигать законопроект, и он намерен делать это.


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