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NEWSru.co.il :: В Израиле8 декабря 2021 г., 22:05

ШАБАК обезвредил ячейку террористов, созданную за рубежом

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ШАБАК обезвредил ячейку террористов, созданную за рубежом

Общая служба безопасности (ШАБАК) обезвредила группировку террористов, принадлежащих к организации ХАМАС и созданную за рубежом.

Согласно опубликованной информации, четверо террористов были задержаны в деревне Цуриф в районе Хеврона. Информация о задержании боевиков передана силам безопасности Палестинской автономии.

Создателем ячейки является Абд Рахман Раминат, который в 90-х годах прошлого века был одним из главарей группировки ХАМАСа, действовавшей в Цурифе. На ее счеты многочисленные теракты, в том числе теракты-самоубийства. Раминат был освобожден в рамках сделки Шалита, сегодня проживает в Турции. Он является приближенным Салаха Арури, одного из лидеров ХАМАСа, направляющий теракты против Израиля.


Раминат вооружил членов группировки автоматическими винтовками (М-16), а также заплатил им 17 тысяч шекелей в качестве "предоплаты" за совершение терактов.

Брат еще одного члена группировки также был освобожден в рамках сделки Шалита и живет сегодня в Газе. Согласно опубликованной информации, он также принимал участие в создании террористической группировки.

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