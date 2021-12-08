В Иерусалиме задержаны трое арабов, у которых конфискованы ценные древние предметы
В среду, 8 декабря, полиция задержала троих подозреваемых в незаконной деятельности, связанной с поиском и торговлей древними предметами, представляющими большую ценность.
Задержаны двое жителей арабского квартала Иерусалима и один житель Палестинской автономии.
Ночью на окраине Иерусалима полицейские остановили подозрительный автомобиль. При обыске в нем нашли предметы, датируемые периодом восстания Бар-Кохбы, а также римским и византийским периодами. Найденные предметы переданы представителям Управления древностей Израиля.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 05 декабря 2021
В последний день Хануки в доме жителя Восточного Иерусалима обнаружена масляная лампа времен Хасмонеев
В последний день Хануки в доме жителя Восточного Иерусалима обнаружена масляная лампа времен Хасмонеев
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 ноября 2021
Полиция изъяла у спекулянта из Умм эль-Фахма древний свиток Торы
Полиция изъяла у спекулянта из Умм эль-Фахма древний свиток Торы