В Иерусалиме задержаны трое арабов, у которых конфискованы ценные древние предметы

В среду, 8 декабря, полиция задержала троих подозреваемых в незаконной деятельности, связанной с поиском и торговлей древними предметами, представляющими большую ценность.

Задержаны двое жителей арабского квартала Иерусалима и один житель Палестинской автономии.

Ночью на окраине Иерусалима полицейские остановили подозрительный автомобиль. При обыске в нем нашли предметы, датируемые периодом восстания Бар-Кохбы, а также римским и византийским периодами. Найденные предметы переданы представителям Управления древностей Израиля.