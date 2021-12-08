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NEWSru.co.il :: В Израиле8 декабря 2021 г., 11:08

В Иерусалиме задержаны трое арабов, у которых конфискованы ценные древние предметы

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В Иерусалиме задержаны трое арабов, у которых конфискованы ценные древние предметы

В среду, 8 декабря, полиция задержала троих подозреваемых в незаконной деятельности, связанной с поиском и торговлей древними предметами, представляющими большую ценность.

Задержаны двое жителей арабского квартала Иерусалима и один житель Палестинской автономии.

Ночью на окраине Иерусалима полицейские остановили подозрительный автомобиль. При обыске в нем нашли предметы, датируемые периодом восстания Бар-Кохбы, а также римским и византийским периодами. Найденные предметы переданы представителям Управления древностей Израиля.

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